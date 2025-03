Remu Aaltosen auto on kaupan – toiminut Hurriganesin keikka-autona

Hurriganesin Remu Aaltosen auto on myynnissä.

Hurriganesin rumpali ja solisti Remu Aaltosen vanha auto on kaupan, selviää Huutokauppakeskus Turengin nettisivuilta. Volvo Bertone -merkkinen, kultainen auto on huudettavissa 30. maaliskuuta asti. Iltapäivällä 20.3. korkein tarjous on 7 100 euroa. Hinnan odotetaan nousevan 11 000:een euroon.

Ilmoituksessa kerrotaan, että auto on ollut esimerkiksi Hurriganesin keikka-autona. Ilmoituksessa on myös vanha kuva, jossa Remu poseeraa käsi autonsa konepellillä.

– Muusikkolegenda Remu Aaltosen omistuksessa 1989–1991. Erikoinen Volvo Bertone, Remu kertoi että tätä Volvoa kutsuttiin ”Prinsessaksi” ja se on ollut myös Hurriganesin keikka-auto, ilmoituksessa kirjoitetaan.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.