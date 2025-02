Remi Lindholm kertoo kovasta hetkestä Suomen MM-hotellilla – räväytti kunnolla Iivo Niskasen korvaamisesta

Kun Remi Lindholm pääsi taas nauhurien ääreen, rokkihiihtäjän anti oli vähintäänkin rapsakkaa.

Remi Lindholm oli juuri perjantai-illan haastattelua ennen käynyt Arsi Ruuskasen ja Niko Anttolan kanssa iltahölkällä. Trondheimin sää ei siinä kohtaa tarjoillut parastaan.

– Tuli aika paljon vettä.

Askel oli "yllättävän hyvä".

– On mukavampi juosta kuin hiihtää vesisateessa.

Aiemmin päivän aikana Lindholm oli testannut valmentajansa Santeri Erolan kanssa kymmenen paria vapaan ja kahdeksan paria perinteisen suksia. Huomenna mies pääsee MM-Trondheimissa numerolappu rinnassa vauhtiin 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa.

– Pertsalle löytyi yksi liukas suksi, joka oli paljon liukkaampi kuin muut. Vaparilla oli vähän tasaisempaa parien välillä. Huomenna pitää vielä testata vapari, mutta pertsalla on aika selvä.

Sesongin alkuvaiheilla miehellä riitti suksi-/voitelupuolen vaikeuksia.

– Olen miettinyt sitä joka päivä, mutta siinä voi olla monta juttua. Joko on vain huono suksivalinta, väärä käsikuvio, väärä hionta tai väärä voitelu. Vähän huono tuuri oli niiden kanssa alkukaudesta.

Toissa viikonloppuna Lindholm onnistui viimein, selkeästi parhaiten koko kaudella. Hän pisteli Falunissa vapaan 20 kilometrillä 10:nneksi, ja paikka MM-kisoihin napsahti.

"Vaihtoivat parempaan"

Katri Lylynperä kertoi MTV Urheilulle olleensa "järkyttynyt" ja nähneensä painajaisia seuraavana yönä, kun hän sai tietää korvaavansa Kerttu Niskasen sunnuntaisessa naisten yhdistelmäkilpailussa. Lindholmilla ei ole sen kevyempi paikka, kun hän korvaa influenssaa sairastaneen Suomen miesten ykköstykin Iivo Niskasen, mutta se ei ole Lindholmin mukaan mielessä kummitellut.

– Ei, kun hehän vaihtoivat parempaan, Lindholm täräytti huumorimiehenä.

– Ei ole jännittänyt. Jos jokin vähän jännittää, niin pertsan osuus, pysynkö mukana. Jos pysyn mukana, on hyvin pullat uunissa.

– Vaihdon jälkeen mennään yleensä kovaa. Heti vaihdon jälkeen tulee myös ylämäki, mitä yleensä tulee varsinkin arvokisoissa. Siinä pitää kestää muutama minuutti kovaa. Siinä yleensä tulee eroja ja letkoja, joissa mennään loppumatka kisassa.

Lindholm ei ole arvokisoissa aiemmin yltänyt 20 parhaan joukkoon. Mies olisi tyytyväinen, jos moinen nyt toteutuisi.

– Eikä haittaisi, jos paranisi paljon se sijoitus.

Paikka ensi viikon torstaina sivakoitavaan miesten viestiinkin kiinnostaa. Yhdistelmäkilpailu on MM-kisoissa Lindholmin ainoa näyttöpaikka ennen sitä, mutta Lindholmista olisi hyvä, jos mukaan otetaan parhaat neljä hiihtäjää.

– Jos se on joku muu, tosi hyvä, mutta jos se olen minä, niin myös tosi hyvä.

"Hirveä meteli"

Remi Lindholm tapaa tuoda väriä pöytään./All Over Press

Hyvää suomalaismenoa kisoissa on jo nähty. Torstaina Lauri Vuorinen paineli ensimmäisenä suomalaismiehenä henkilökohtaisen sprintin arvokisamitalille, MM-pronssiin vapaalla käydyssä kisassa.

– Ei riitä sanat sille. Katselin itsekseni sitä huoneessa ja huusinkohan, että jes, kun hän tuli maaliin, Lindholm aloitti.

Vuorisen puolisolla Johanna Matintalollakin oli hotellilla äänijänteiden avaamisen paikka.

– Luulen, että se oli Johannan ääni, joka kuului käytävältä vielä kovempaa. En ole ihan varma. Kerroksessa, jossa kaikki olemme, oli kyllä hirveä meteli. Ilman että olisi katsonut kisaakin, huomasi, että tuli menestystä.

Vuorinen oli torstai-iltana palkintojenjaossa Trondheimin keskustassa, mutta hotellilla ei illalla Lindholmin mukaan suurempia juhlia järjestetty.

– Kyllä minä tietäisin, jos olisi, niin ei ollut, hän letkautti.

– Tänään oli joku wannabe-juhla ruokalassa lounaalla. Jotain kakkua syötiin.

Vuorisella on myös vielä MM-kisoja jäljellä.

"Ei tämä kovin luksusta ole"

Lindholmin kämppäkaverina hotellilla heiluu niin ikään veijarimainen hiihtäjä Emil Liekari.

– Clash of Clansia olemme pelanneet. Se on puhelinpeli.

– Tosi pieni huone on. Tosi vähän säilytystilaa. Sotkuista siellä on. Kahden viikon kamat molemmilla mukana sängyn ympärillä. Nyt on itse asiassa märätkin kamat siellä, kun äsken tuli niin paljon vettä ja piti laittaa ne johonkin roikkumaan. Ei tämä kovin luksusta ole, jos näkisit tuon huoneen.