Reid Gardiner 2+3, Sami Niku nousi pistepörssin kärkeen – katso SM-liigakierroksen kaikki maalit

Vieraiden ykköstehomiehenä loisti Reid Gardiner, joka kasasi kokoon peräti viisi (2+3) pinnaa. Vastaikää Leijoniin valittu Sami Niku (1+2) nousi puolestaan SM-liigan pistepörssin kärkeen. Niku on nakuttanut alkukauden 16 ottelussa tehot 8+15=23. Myös JYPin Jerry Turkulaisella on 23 pistettä, mutta hänellä on yksi maali vähemmän kuin Nikulla (7+16).