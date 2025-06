Red Bull -tallin anomus hyväksyttiin

Red Bullin juniorikuljettajalle Arvid Lindbladille on myönnetty superlisenssi jo ennen hänen elokuussa olevaa 18-vuotissyntymäpäiväänsä. Red Bull -talli oli anonut Lindbladille, 17, erivapautta superlisenssin saamiseksi.

F1-sarjan sääntöjen mukaan superlisenssin saadakseen kuljettajan tulee olla yli 18-vuotias. Sääntö tuli voimaan sen jälkeen, kun Toro Rosso -talli teki sopimuksen silloin 16-vuotiaan Max Verstappenin kanssa. Verstappen debytoi sarjassa 17-vuotiaana vuonna 2015.

Isossa-Britanniassa syntynyttä Lindbladia, jonka molemmat vanhemmat ovat intialaistaustaisia Ruotsin kansalaisia, pidetään kuumana tulevaisuuden lupauksena. Poikkeusluvan myötä hän voi osallistua F1-harjoituksiin jo ennen elokuun kisataukoa.

Lindbladia on soviteltu jossain vaiheessa Red Bullin sisartallin Racing Bullsin kisakuljettajaksi. Tallin autoja käskevät tällä hetkellä ranskalainen Isack Hadjar ja uusiseelantilainen Liam Lawson. Heistä Hadjar on suoriutunut mallikkaasti debyyttikaudestaan ja hänen nostamisensa seuraavaksi Red Bullin ohjaimiin on noussut spekulaatioihin, jos Yuki Tsunodan otteet eivät parane.

Red Bullille päänvaivaa aiheuttaa myös se, että tallin ykköskuski Verstappen on vain yhden rangaistuspisteen päässä yhden osakilpailun ajokiellosta, joten talli joutuu varautumaan kuljettajarulettiin.

Lindblad on parhaillaan F2-sarjan kokonaispisteissä toisena ja hänellä on jo tarpeeksi pisteitä superlisenssiään varten. Näin ainoastaan hänen nuori ikänsä nousi lisenssin myöntämisen esteeksi.

Macaussa kokoustanut Kansainvälisen autoliiton FIAn urheiluneuvosto päätti kuitenkin myöntää Lindbladille poikkeusluvan. FIAn mukaan Lindblad on "säännöllisesti osoittanut huomattavaa kykyä ja kypsyneisyyttä yksipaikkaisten formula-autojen kilpailuissa".

Viime vuonna Mercedes-talli oli vastaavanlaisessa tilanteessa nuoren kuljettajalupauksensa Kimi Antonellin kanssa. Mercedes päätyi kuitenkin odottamaan Antonellin 18-vuotispäivään saakka ennen kuin tämä pääsi kokeilemaan tallin autoa F1-harjoituksissa. Italialainen nousi täksi kaudeksi Mercedeksen toiseksi kisakuskiksi seitsemänkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin siirryttyä Ferrarille.