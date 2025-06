Entiseltä F1-kuskilta yllätyspaluu

Japanilaiskuljettaja Kamui Kobayashi palasi F1-auton rattiin 11 vuoden tauon jälkeen.

Viidellä eri kaudella formula ykkösissä aikoinaan kaasutellut Kamui Kobayashi oli viimeksi ajanut kuninkuusluokan menopelillä Caterham-sesongillaan 2014. Nyt 38-vuotias japanilainen palasi kuitenkin yllättäen F1-auton ohjaamoon, kuten Daily Express ja PlanetF1 luonnehtivat.

Kobayashi suoritti testiajon vuoden 2023 Haasin ratissa Paul Ricardin radalla Ranskassa. Toyota Gazoo Racingin ja Haasin yhteistyö mahdollisti testin, joka toteutettiin aiempien autojen testaussääntöjen puitteissa.

Kobayashi on F1:stä lähtemisen jälkeen operoinut Toyota Gazoo Racingin leivissä ja ajanut Super GT:tä sekä Super Formulaa Japanissa. Tilille on tullut kaksi kestävyyssarja World Endurance Championshipin (WEC) mestaruutta. Japanilainen on myös toiminut WEC:ssä Toyotan tallipäällikkönä vuodesta 2022.

– Pidin hauskaa tämän pedon kanssa 11 vuoden tauon jälkeen, Kobayashi kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

– Kiitos tästä mahdollisuudesta, Toyota ja Haas! Iso kiitos myös, että niskani oli vahva viimeiset kaksi päivää.

Kobayashi kuvaili, että auto tuntui 11 vuoden jälkeen aivan erilaiselta.

– Mutta nautin, ja tämä sujui ongelmitta. Sovin autoon, ja fyysisyys on mallillaan 11 vuoden jälkeen.

Japanilainen kertoi, että nuoremmille Toyota-kuljettajille halutaan antaa sauma Formula 1 -tulevaisuuteen. Hän myös haluaa antaa neuvojaan, miten valmistautua moiseen.

Kobayashi kilpaili F1-sarjassa Caterhamia ennen Sauberilla ja Toyotalla. Hän onnistui saavuttamaan yhden palkintosijan kaasuteltuaan Sauberin ohjaimissa kolmanneksi kotimaansa Japanin osakilpailussa 2012.