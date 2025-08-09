Kova paikka: Rebecca Nelimarkka puhkesi kyyneliin EM-hopean jälkeen

Rebecca Nelimarkka heitti keihäässä alle 20-vuotiaiden EM-hopeaa Tampereella. Suomalainen kyynelehti kilpailun jälkeen.

19-vuotias Nelimarkka kiskaisi alle 20-vuotiaiden EM-finaalissa parhaallaan, viidennellä kierroksella 54,43. Myös suomalaisen viimeinen eli kuudes heitto kantoi yli 54 metriä, 54,04.

Kultaa voitti Kroatian Vita Barbic tuloksella 55,26. Hän repäisi myös finaalin toiseksi parhaan siivun, 54,77.

Pronssi meni tiukassa kilvassa Liettuan Orinta Navikaitelle tuloksella 54,36.

Nelimarkan tunteet purkautuivat kilpailun jälkeen kyynelien kera. Hopea ei maittanut.

– Paljon oli tehty töitä tämän eteen. Nyt ei tullut ehkä se haluttu tulos. Silti mitali kotikisoissa, Noormarkun Nopsan heittäjä kommentoi Ylen haastattelussa.

– Kyllä talvella taas muistetaan, minkä värinen mitali oli, kun mennään treeneihin. Hyvää sisuuntumista tulee tästä.

Puristamista suomalaisella oli paikoin liikaakin.

– Ehkä oli liikaa haluja heittää pitkälle. Se vähän kärsi siinä. Viidennellä kierroksella yritin vähän rauhoittaa, ja se osui ihan ok, mutta ei mitään huipputekemistä ollut vielä.

Nelimarkan mitali on Suomen joukkueelle kisojen neljäs. Kasassa on kolme hopeaa ja yksi pronssi.

Nelimarkka on lennättänyt kepin tällä kaudella parhaimmillaan lukemiin 56,22. Ennätys 56,70 on viime kaudelta.