Razmyar ja Halla-aho kiistelivät tentissä: Vieraskielisillä paljon koronatartuntoja Helsingissä – pitäisikö heidät rokottaa ensin? "Aika paljon on asenteissa korjaamista"

HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on todennut, että pääkaupunkiseudun koronatartunnoista 40 prosenttia on vieraskielisillä. Hän on ehdottanut, että ulkomaalaistaustaisten asuinalueiden asukkaat nostettaisiin rokotejärjestyksessä tärkeimpiin.