Ravintoloiden asteittainen avaaminen esimerkiksi ilman anniskelulupaa olisi huono vaihtoehto, sanoo Maran toimitusjohtaja – vaatii pikaista muutosta: ”Jokainen päivä vie syvemmälle suohon”

– On tärkeää, että ravintoloille tulee aukeamisesta enemmän tuloja kuin menoja, MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kiteyttää, miksi ravintoloiden avaaminen asteittain olisi hänestä huono vaihtoehto.

– Se voisi koskea pöytien sijoittelua, hygieniavaatimuksia ja asiakasmääriä. Omavalvontaohjeet voisi tehdä yhteistyössä viranomaisten kanssa, mutta nämä ovat yksityiskohtia, jotka sopivat paremmin omavalvontaan paremmin kuin lainsäädäntöön. Ravintola-alalla on omavalvonnasta pitkä, hyvä kokemus.

”Kassat ovat tyhjiä ja palkat maksamatta”

Ravintola-alan tilanne on tällä hetkellä Lapin mukaan hyvin synkkä. Hän kertoo, että ravintola-ala on muutenkin hyvin matalakatteinen toimiala ja toimijoille on tuskin kerääntynyt minkäänlaista puskuria tällaisia tilanteita varten.