Ravintolakonserni Noho Partnersin tappio pieneni rajoitusten lievennyttyä

Ravintolakonserni NoHo Partnersin ahdinko on lieventynyt ravintolarajoitusten kevennyttyä kesällä. Konsernin liikevoitto oli huhti–kesäkuussa 1,8 miljoonaa euroa tappiollinen, kun se vuotta aiemmin vastaavaan aikaan oli 8,4 miljoonaa euroa miinuksella.

– Se on noin 50 prosenttia pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tasosta, sanoo toimitusjohtaja Aku Vikström tiedotteessa.

Kesä–heinäkuun käänteen jälkeen NoHo Partners on Vikströmin mukaan tilanteessa, jossa nettovelka on kääntynyt laskuun. Heinäkuun lopussa nettovelka on alle 160 miljoonaa euroa.