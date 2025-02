Kaikkien aikojen ennätystulos! Ravintolayhtiön toimitusjohtaja uskoo haasteiden hiljalleen väistyvän

Ravintolayhtiöllä oli historiansa paras tulos. Ravintola-alan haasteet ovat väistymässä, arvioi toimitusjohtaja.

Ravintolayhtiö NoHo Partners teki viime vuoden lopulla historiansa parhaan tuloksen. Liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa 42,8 prosenttia ja oli 15,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 12 prosenttia 120 miljoonaan euroon.

Yhtiö arvioi, että tänä vuonna Suomen liiketoiminnan kannattavuus pysyy nykyisellä hyvällä tasollaan ja osakekohtainen tulos kasvaa.

Toimitusjohtaja Jarno Suominen oli tyytyväinen myös koko vuoden tulokseen.

– Pidän myös haastavassa markkinaympäristössä saavutettua koko vuoden 9,7 prosentin liikevoittomarginaalia loistavana suorituksena, Suominen kiitteli tilinpäätöstiedotteessa.

Loppuvuosi on ravintolamarkkinoilla perinteisesti kiireisin kausi. Myynnin virkistyminen on Suomisen mukaan merkki siitä, että ravintolamarkkinaa jo pidempään piinanneet haasteet alkavat hiljalleen väistyä. Kasvulle on vielä tilaa kotimarkkinalla.

– Suomen ravintolamarkkinaan sisältyy merkittävästi potentiaalia ravintolakulttuurin kehittyessä ja eurooppalaistuessa samalla, kun sukupolvien murros tuo ravintoloihin enemmän ja aktiivisempia asiakkaita, Suominen arvioi.

NoHon kansainvälinen liiketoiminta laajeni viime vuoden aikana tuntuvasti. Liikevaihto kasvoi liki 62 prosenttia, josta suuri osa selittyy Sveitsissä toimivan Holy Cow -burgerketjun menestyksellä.

Ravintolayhtiön kasvuedellytyksiä parantaa viime vuoden lopulla solmittu koko konsernia koskeva rahoitussopimus. Kevyemmän lyhennysohjelman myötä se vapauttaa pääomaa kasvuinvestointeihin ja osingon kasvattamiseen. Rahoituskulujen odotetaan laskevan merkittävästi uuden sopimuksen ja korkojen laskun myötä.

Hallituksen osinkoehdotus on 0,46 euroa, joka maksettaisiin kolmessa erässä.

