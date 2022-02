Ravintola kapinoi koronarajoituksia vastaan Joensuussa – avi määräsi toiminnan lopetettavaksi kolmeksi viikoksi

Ravintolarajoitusten mukaan kyseisen anniskeluravintolan olisi tullut sulkea kello 18, mutta partio oli vieraillut ravintolassa vielä yhdeksän jälkeen illalla. Poliisilta tulleiden tietojen perusteella aluehallintovirasto määräsi ravintolaa hallinnoivan yrityksen lopettaa kaikki ravitsemisliiketoiminta yrityksessä kolmeksi viikoksi niin, että myös take away -myynti ja kotiinkuljetuspalvelu on kielletty.