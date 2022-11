Rauman telakalta odotetaan uusia sota-aluksia Suomen turvaksi, mutta yhtiötä varjosti konkurssin uhka – näin valtio toimi kulisseissa

STT on kuullut Turun osallistumista koskevista keskusteluista useista eri lähteistä, ja käydyt keskustelut vahvistaa STT:lle myös puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen. Turussa ei kuitenkaan tuolloin ollut valmiutta osallistua hankkeeseen.

Valtio on tilannut uusien monitoimikorvettien rakentamisen Rauma Marine Constructionsilta (RMC). Sotalaivojen suunnittelu ja valmistuminen on kuitenkin viivästynyt noin puolellatoista vuodella, mikä on myös kasvattanut Laivue 2020 -hankkeen hintalappua. Rauman telakasta vastaava yhtiö joutui puolestaan taloudellisiin vaikeuksiin.