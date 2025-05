Tältä näyttää Merivoimien uusi alus: "Tätä on odotettu jo monta vuotta"

Merivoimien neljä uutta alusta otetaan käyttöön vaiheittain.

Merivoimien ensimmäinen uuden Pohjanmaa-luokan sota-alus laskettiin keskiviikkona vesille Raumalla. Laivue 2020 -hankkeessa Merivoimille rakennetaan kaikkiaan neljä alusta, jotka on määrä ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2027–29.

Merivoimien komentajan, kontra-amiraali Tuomas Tiilikaisen mukaan uusien alusten on määrä olla palveluskäytössä 2060-luvulle saakka. RMC:n Rauman telakalla rakennettavat alukset sopivat ympärivuotiseen käyttöön ja niiden toiminta-aika on selvästi pidempi kuin Merivoimien nykyisillä aluksilla.

– Onhan se upea asia nähdä alus tuossa telakka-altaassa. Tätä hetkeä on kyllä odotettu jo monta vuotta, Tiilikainen kommentoi STT:lle puhelimitse keskiviikkona.

Vesillelaskuun osallistuneen puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan itsenäinen kyky rakentaa nykyaikaisia sotalaivoja on kova suoritus Suomen kokoiselta maalta.

– Nämä korvetit vahvistavat Suomen puolustusta, ja sen lisäksi niiden suorituskykyjen myötä koko Itämeren turvallisuus vahvistuu, Häkkänen sanoi puheessaan.

Merivoimat kutsuu uusia aluksia monitoimikorveteiksi, vaikka kokonsa (pituus 117 metriä, leveys 16,5 metriä, syväys 5 metriä) puolesta niitä voisi pitää myös fregatteina.

Nyt vesille lasketun ensimmäisen aluksen lisäksi toisen rakentaminen on jo aloitettu. Tiilikainen korostaa, että vaaditaan vielä paljon työtä ennen kuin aluksista ensimmäinenkään on Merivoimien operatiivisessa käytössä. Edessä ovat muun muassa laitteiden ja asejärjestelmien asentamiset, henkilöstön koulutus sekä merikokeet.

Laivue 2020 -hanke on myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, ja kustannusarviokin kasvoi suunnitellusta 1,45 miljardiin euroon. Viivästyksen vuoksi Merivoimat on joutunut jatkamaan joidenkin muiden alustensa suunniteltua käyttöikää, mikä on Tiilikaisen mukaan kuitenkin sujunut ongelmitta.

Pinnan alle, pinnalle ja ilmaan

Neljän aluksen Pohjanmaa-luokan on tarkoitus olla täysimittaisesti operatiivisessa käytössä vuonna 2029.

– Kaikki toimijat, mukaan lukien Merivoimat, tekevät kovasti työtä sen eteen, että tähän tavoitteeseen myös päästään, Tiilikainen vakuuttaa.

Puolustusteollisuuden kuvioita ovat sekoittaneet kansainvälisesti sekä koronapandemia että sen jälkeen Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan. Tiilikaisen mukaan Laivue 2020:n tilaukset ennätettiin onneksi tehdä sen verran ajoissa, että niiden kanssa ollaan tilausjonossa ensimmäisten joukossa.

– On yleisesti tiedossa, että alihankintaketjut ovat pitkiä ja niissä on tullut yllätyksiä yksittäisten komponenttienkin osalta. Minulla ei ole tiedossa mitään kriittistä poikkeamaa tämän alusluokan osalta, Tiilikainen kertoo.

Komentajan mukaan uusien alusten myötä Suomi saa maailmanluokan suorituskykyjä, joista myös liittolaiset ovat olleet kiinnostuneita. Esimerkiksi alusten jäissäkulkukyky on jotain sellaista, mitä vastaavista muista taistelualuksista ei löydy.

– Ne kykenevät valvomaan ja vaikuttamaan veden alle, pintaan, ilmaan ja myös elektromagneettiseen toimintaympäristöön. Alusten toiminta-aika on merkittävästi pidempi kuin olemassa olevilla aluksilla, Tiilikainen luettelee.

Lisäksi uusista aluksista on hyötyä muille puolustushaaroille maa- ja ilmaoperaatioiden tukijoina.

Neljä uutta Pohjanmaa-luokan alusta korvaa kaikkiaan seitsemän vanhaa Merivoimien alusta. Tiilikainen vakuuttaa uusien alusten oman suojauksen olevan kunnossa, eivätkä kaikki munat ole muutenkaan vain neljässä korissa.

– Emme me pelkästään Pohjanmaa-luokalla tulevaisuudessa taistele, hän sanoo.