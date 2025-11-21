Paloa epäiltiin alusta alkaen tahallaan sytytetyksi.
Lounais-Suomen poliisi kertoi perjantaina selvittäneensä kymmenen vuoden takaisen tulipalon, jossa kymmeniä ihmisiä joutui vakavaan vaaraan.
Tulipalo syttyi joulukuussa 2015 Raumalla Varustajanvaheella rakennuksessa, joka oli tuolloin majoituskäytössä ja joka oli avautumassa vastaanottokeskukseksi. Paloa epäiltiin alusta alkaen tahallaan sytytetyksi, mutta poliisi keskeytti aktiivitutkinnan, koska epäiltyjä ei ollut.
Tämän vuoden keväänä poliisi sai tapauksesta uuden vihjeen, jonka perusteella aktiivinen tutkinta avattiin uudelleen.
Tarkoituksena estää vastaanottokeskuksen avautuminen
Poliisi epäilee rikoksesta kolmea miestä, jotka olivat tapahtuma-aikaan parikymppisiä. Kahden heistä epäillään sytyttäneen tulipalon ja kolmatta epäillään avunannosta. Palon sytyttäjiksi epäilty kaksikko on poliisin mukaan myöntänyt teon.
Poliisin mukaan miehet olivat ajatelleet, että he voisivat estää vastaanottokeskuksen avautumisen sytyttämällä tulipalon.
− Esitutkinnassa ei ole tullut esiin, että kyse olisi erityisen suunnitelmallisesta teosta, vaan ennemminkin nuorten miesten päihteiden vaikutuksen alaisena keksimästä erittäin huonosta ideasta, jota on lähdetty sitten valitettavasti yhdessä toteuttamaan, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Kimmo Hiltula kertoi poliisin tiedotteessa.
Palosta ei aiheutunut vakavia henkilövahinkoja, mutta aineelliset vahingot olivat mittavat. Poliisin esitutkinta törkeästä tuhotyöstä on valmistumassa, ja asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.