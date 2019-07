Rattijuoppo voi päästä ajokiellosta alkolukkoajokortin avulla – näin paljon alkolukko kustantaa kuljettajalle vuodessa

Alkolukkoajokortteja yli 800

– Se on helpompaa nykyään, ja myös vaikuttanut hintaan niin, että se on käyttäjälle vähän halvempaa. Alkolukon pääasiallinen tarkoitus on ennaltaehkäistä rattijuopumuksia. Käyttäjätietojen purkaminen on toissijaista. Käytännössä se oli haastavaa eikä resursseja löytynyt aina niin, että se olisi ollut tarkoituksenmukaista, lakimies avaa.