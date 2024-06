Taksiuudistuksen viat syynissä – lausunnot paljastavat ongelmat

Esimerkiksi kyselytutkimusten mukaan suomalaisten luottamus taksiliikenteen toimivuuteen on heikentynyt huomattavasti viidessä vuodessa.

Kuluttajaliiton mukaan ihmisten lisääntynyt tyytymättömyys taksipalveluihin on otettava vakavasti. Kuluttajaliitto kiinnittää huomiota erityisesti kuluttajien turvallisuudentunteeseen sekä taksipalvelujen saatavuuteen liittyviin ongelmiin.

Karenssi hylätyn kokeen jälkeen jakaa mielipiteitä

Nykyisellään taksinkuljettajien pitää suorittaa teoriakoe. Kokeeseen näyttää liittyvän huomattavia ongelmia. Liikenne- ja viestintäministeriön arvomuistion mukaan koekysymysten vuoto on lisääntynyt etenkin pääkaupunkiseudulla. Lisäksi on havaittu vilppitapauksia, mutta koska kokeen suorittaja on ehtinyt tehdä kokeen loppuun ennen vilpin havaitsemista, vilppiin ei ole voitu puuttua.