Kantakaupungin ratikkaliikenteeseen on tiedossa peruutuksia seuraavan viikon aikana kalustovajeen vuoksi.
Helsingin kantakaupungin raitioliikenteeseen on tiedossa lähtöjen peruutuksia seuraavan viikon ajalle, kertoo Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy tiedotteessaan.
Syynä on se, että viime viikonloppuna tehty raitiotien jännitemuutos rikkoi vanhempien vaunujen inverttereitä eli laitteita, jotka muuntavat tasavirtaa vaihtovirraksi.
Vikaantuneita raitiovaunuja on korjattu, mutta kaikkia vanhempia vaunuja ei ole saatu takaisin käyttöön.
Arkiliikenteeseen pystytään toimittamaan miltei normaali määrä kalustoa, mutta seuraavan viikon aikana tulee peruttuja lähtöjä päivittäin.
– Saamme lisää varaosia ensi viikon aikana ja heti sen jälkeen saamme nopealla tahdilla kunnostettua useamman raitiovaunun liikennöintikuntoon, kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen tiedotteessa.