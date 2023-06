Ratatyöt kiusaavat juhannuksen junamatkustajaa – katso osuudet, jotka korvataan busseilla

VR:n mukaan juhannuksen junissa on vielä hyvin paikkoja tarjolla. Eniten matkustetaan Ouluun, Tampereelle ja Jyväskylään. Myös yöjunat ovat olleet suosittuja, ja juhannuksen ajalle on tarjolla enää yksittäisiä vapaita autopaikkoja.

Makuuhyttejä on kuitenkin yhä vapaana kaikissa junissa.