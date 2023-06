Junalippujen hinta voi moninkertaistua, jos ei toimi ajoissa – tällaiset vinkit VR antaa matkustajille

Kyse on niin sanotusta dynaamisesta hinnoittelusta. VR on käyttänyt muuttuvia hintoja jo vuodesta 2016 lähtien, ja viimeksi järjestelmää päivitettiin tänä keväänä.

Nykyään erilaisia lippujen hintatasoja on 25 kappaletta. Kun halvemman hintaluokan liput on ostettu, tarjolle tulee kalliimman hintaluokan lippuja. VR ei paljasta, miten suuri osuus lipuista on halvinta hintaluokkaa.