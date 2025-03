Rasmus Ristolaisesta hurja tieto – nyt pyydetään kovaa hintaa

Jääkiekkoliiga NHL:n siirtoraja umpeutuu tänään. Suomalaisista mielenkiinto kohdistuu erityisesti Mikko Rantaseen, mutta myös Rasmus Ristolaiseen.

Flyersin suomalaispuolustajan Ristolaisen nimi on pyörinyt lähes koko kauden ajan erinäköisissä siirtohuhuissa. Ristolainen, 30, on esiintynyt mainiosti Flyersin takalinjoilla, mikä on lisännyt mielenkiintoa isokokoisen suomalaispuolustajan kohdalla.

NHL-sisäpiiritoimittaja Darren Dreger jakoi varsin kovan paljastuksen Ristolaisesta.

– Ristolaisesta pyydetään kovaa hintaa. Ykköskierroksen varausoikeus, lupaus ja pelaaja, Dreger täräytti.

– Saattaa hyvinkin käydä niin, että hän jää Philadelphiaan. Häntä on vaikea korvata, Dreger jatkaa suomalaispuolustajaan liittyen.

NHL:n siirtoraja umpeutuu tänään perjantaina, Suomen aikaan kello 22.

Ristolaisen edustama Flyers on NHL:n itäisessä konferenssissa kolmanneksi viimeisenä. Se on kuitenkin vain viiden pisteen päässä pudotuspelipaikoista.