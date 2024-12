Paljastus: NHL-seura valmis kauppaamaan Rasmus Ristolaisen – tällainen on pyyntihinta

The Athleticin ja TSN:n toimittaja Pierre LeBrun teki paljastuksia Rasmus Ristolaisen tilanteeseen liittyen.

NHL-seura Philadelphia Flyersin suomalaispuolustaja Ristolainen on ollut jo tovin ajan kovien siirtohuhujen kohteena. Ristolainen, 30, on esiintynyt varsin positiivisesti Flyersin takalinjoilla tällä kaudella.

Hänet nimettiin joulukuun alussa Leijonien four nations -turnausjoukkueeseen.

– Ei ole kauaa siitä, kun Ristolaisen sopimus pelotti muita joukkueita. On hassua, mitä tapahtuu, kun 20 minuuttia ilta toisensa jälkeen pelaava puolustaja löytää tasaisuutta otteisiinsa. Kun palkkakatto on nousemassa, 5,1 miljoonan dollarin (4,89 miljoonaa euroa) keskiarvoinen kontrahti seuraavaksi kahdeksi ja puoleksi kaudeksi ei olekaan niin paha. Liigan sisältä tulevien lähteiden mukaan Flyers on saanut yhteydenottoja, joissa on kyselty sitä, että ovatko he valmiita myymään Ristolaisen. Flyers on valmis, mikäli he saavat riittävän vastineen, NHL-sisäpiiritoimittaja Pierre LeBrun kirjoitti The Ahtleticin artikkelissa.

LeBrun paljasti myös Flyersin pyyntihinnan.

– He haluavat vastineeksi hyvän lupauksen, nuoren pelaajan tai lupauksen ja varausvuoron yhdistelmän, LeBrun kertoo.

LeBrun uskoo, että Winnipeg Jets on Ristolaiselle kaikista potentiaalisin vaihtoehto. The Athleticin toinen toimittaja Chris Johnston nostaa puolestaan esiin Dallas Starsin, missä Ristolainen voisi viilettää Miro Heiskasen tai Esa Lindellin rinnalla samassa pakkiparissa.

LeBrun ja Johnston puivat myös sitä, minne San Jose Sharksin suomalaishyökkääjä Mikael Granlund saattaa päätyä vielä ennen siirtorajan umpeutumista. LeBrun väläyttelee, että Granlund voitaisiin kaupata Vegas Golden Knightsiin. Johnston puolestaan pyörittelee skenaariolla, missä Granlund palaisi Minnesota Wildin riveihin.