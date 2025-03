Mikko Rantasen tilanteesta uusi päivitys – Aleksander Barkovin seuralle kiistanalainen mahdollisuus

Jääkiekkoliiga NHL:n siirtoraja umpeutuu perjantaina, Suomen aikaa kello 22. Sitä ennen useat suomalaiset ovat kiihkeän seurannan keskellä.

Kaikista suurin mielenkiinto kohdistuu Mikko Rantaseen, joka kaupattiin vastaikää Carolina Hurricanesiin. Rantanen ei ole tehnyt jatkosopimusta uuden seuransa kanssa, mikä on lisännyt siirtohuhuja suomalaisen kohdalla.

Pohjoisamerikkalainen mediajätti The Athletic päivitti Rantasen tilannetta.

– Kaikista todennäköisin skenaario on se, että Rantanen jää Carolinaan ja hän on heidän vahvuudessaan tulevissa pudotuspeleissä. Jatkosopimusneuvottelut jatkuvat sen jälkeen, The Athleticin toimittajat Chris Johnston ja Pierre LeBrun toteavat.

Muista suomalaisista Buffalo Sabresin Henri Jokiharju, Montreal Canadiensin Joel Armia ja Philadelphia Flyersin Rasmus Ristolainen ovat kiivaiden siirtohuhujen kohteena. Jokiharjun kohdalla Johnston ja LeBrun uskovat, että Sabres saattaa hyvinkin kaupata suomalaisen muualle.

Sama näkemys koskee Canadiensin hyökkääjää Armiaa, jonka nykysopimus on katkolla tämän kauden jälkeen.

Kaikista suurin epävarmuus kohdistuu nyt Flyers-puolustaja Ristolaiseen, jonka nykysopimus jatkuu kesään 2027 saakka.

– Flyersin GM Daniel Briere voi pyytää kunnon korvausta Scott Laughtonista ja Rasmus Ristolaisesta heidän sopimustilanteidensa myötä. He ovat herättäneet kiinnostusta, mutta Flyersin ei ole pakko kaupata heitä muualle, Johnston ja LeBrun kirjoittavat.

Rasmus Ristolainen (kuvassa kasvot kameraan päin) on pyörinyt siirtohuhuissa jo tovin ajan.Eric Hartline

Oma villi tilanne liittyy Aleksander Barkovin, Anton Lundellin, Eetu Luostarisen ja Niko Mikkolan edustamaan Florida Panthersiin, joka asetti yhdysvaltalaisen tähtihyökkääjän Matthew Tkachukin pitkäaikaisten loukkaantuneiden pelaajien listalle (LTIR).

Tämä tiesi sitä, että Panthersin palkkakaton alle vapautui tilaa lähes yhdeksän miljoonan dollarin edestä (8,705 milj. $).

Panthers teki jo yhden ison liikkeen, kun se värväsi jenkkipuolustaja Seth Jonesin Chicago Blackhawksista.

NHL:ssä niin sanotut LTIR-liikkeet ovat puhuttaneet jo vuosien ajan. Aiemmin muun muassa Tampa Bay Lightning ja Vegas Golden Knights ovat hyödyntäneet kyseistä ”mahdollisuutta” venäläishyökkääjä Nikita Kutsherovin ja kanadalaislaituri Mark Stonen kohdalla.

Lightningia ja Golden Knightsia on epäilty palkkakattokikkailusta, sillä kyseisten pelaajien kohdalla on ollut epäselvää se, että ovatko he olleet loukkaantuneita aina runkosarjan loppuvaiheille saakka.

Kutsherov ja Stone palasivat mukaan pudotuspeleihin, missä palkkakatto ei ole enää voimassa.

Ilman Tkachukia pelannut Panthers kaatoi yön kierroksella Tampa Bay Lightningin 2–1. Panthersin ykköstähtenä loisti Aleksander Barkov, joka iski kaksi maalia.