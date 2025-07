SJK:n Rasmus Karjalainen upotti Gnistanin

Veikkausliigan päivän ensimmäisessä ottelussa SJK voitti kotikentällään Gnistanin 3–1.

Kuusi liigapeliä peräkkäin tappiotta pelanneen SJK:n kaksi ensimmäistä maalia tekivät toisella puoliajalla kolmen minuutin välein Kasper Paananen ja Rasmus Karjalainen. Karjalainen tuplasi maalisaldonsa 85. minuutilla toisella osumallaan.

– Mielestäni olimme aika hyviä. Tiedettiin, että meillä on 90 minuuttia aikaa, ettei tarvitse tehdä maaleja ensimmäisellä puoliajalla, SJK:n tehohyökkääjä Karjalainen kertoi Ruutu+:n haastattelussa.

Gnistanin oli vienyt avauspuoliajalla johtoon HJK:n lainapelaaja Matias Ritari.

– Oli ehkä kuumin matsi, jossa olen pelannut, Gnistanin Ritari kuvaili lähes 30 asteen hellettä Seinäjoella.

Karjalainen on paukuttanut tällä kaudella seitsemän Veikkausliiga-osumaa, joilla hän on maalipörssissa jaetulla kakkossijalla. Kärjessä on Jaron Kerfala Cissoko kymmenellä maalilla.

Kierroksen kaksi muuta ottelua HJK–AC Oulu ja Jaro–Ilves pelataan klo 18.30 alkaen.