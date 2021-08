Raskaat sateet saapuvat Itä-Suomen ylle – vuorokauden sademäärä voi ylittää paikoin 50 milliä

– Tällä hetkellä Karjalan ja Savon maakuntien päällä on laaja sadealue, joka liikkuu hitaasti päivän mittaa kohti pohjoista, kertoi päivystävä meteorologi Jani Sorsa aamukuuden jälkeen.

Maan länsiosissa on tänään enimmäkseen pilvistä ja illalla monin paikoin hieman selkenevää. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia ja paikoin aallokkovaroituksia. Myös maan itäosissa ja Lapissa on paikoin voimassa tuulivaroitus sadevaroitusten ohella.