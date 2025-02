Kaiken voittanut supertähti antoi positiivisen dopingnäytteen

Yhdysvaltalaisen Claressa Shieldsin dopingnäytteestä on löytynyt merkkejä marihuanan käytöstä.

Kolmessa eri painoluokassa kiistattoman maailmanmestarin aseman saavuttanut Shields antoi postiivisen dopingnäytteen helmikuun alussa Danielle Perkinsiä vastaan Michiganissa käymänsä voittoisan raskaansarjan ottelun jälkeen. Shieldsin syljestä otettu näyte näytti viitteitä marihuanan käytöstä.

Marihuanan kuuluu Maailman antidopingtoimisto Wadan urheilussa kiellettyjen aineiden listalle. Marihuanan käyttö on kielletty kilpailuiden yhteydessä.

Ottelua valvonut Michigan Unarmed Combat Commission asetti 29-vuotiaan Shieldsin kilpailukieltoon asian tutkinnan ajaksi. Myös WBO-liitto on pyytänyt Shieldsiltä selvitystä asiasta.

Shields on ainoa nyrkkeilijä, joka on noussut kiistattomaksi maailmanmestariksi kolmessa eri painoluokassa. Hän voitti olympiakultaa Lontoossa vuonna 2012 ja Rio de Janeirossa vuonna 2016. Ammattilaisena Shields on ottanut 16 voittoa ilman tappioita.