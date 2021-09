Poliisiauton ampuja yhä kateissa Kuopiossa – nyt kiinnostavat "pienen punaisen henkilöauton" liikkeet

Itä-Suomen poliisin mukaan tapauksen tutkinnassa on varmistunut, että autoon tulleet vauriot on aiheutettu ampuma-aseella. Oletettu tekoaika on maanantai, 30. viime kuuta, noin kello 17.15. Vahingoitettu virka-auto oli parkkeerattu Oikeus- ja poliisitalon teatterin puoleiselle parkkipaikalle.