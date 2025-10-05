Poliisi oli harvinaisen vähäsanainen Rovaniemellä tapahtuneesta väkivallasta.

Poliisi tiedotti pyytävänsä havaintoja Rovaniemellä Maakuntakatu 8:n "kohdilla tapahtuneesta väkivallanteosta". Rikoksen arvioitu tekoaika on varhain lauantaina kello 3.30–4.10, sijainti kaupungin keskustassa muutaman sadan metrin päässä kirkosta.

MTV Uutiset yritti tiedustella tapauksesta lisätietoja Rovaniemen poliisista, mutta niitä ei herunut. Toistaiseksi ei siis tiedetä mitään uhreista, väkivallan laadusta ja tekijästä tai tekijöistä.

Poliisi pyytää vihjeitä päivystysnumeroon 0295466250 tai sähköpostiin vihjeet.lappi@poliisi.fi.

Viime yönä Rovaniemen poliisi jahtasi kuorma-autoa kuljettanutta humalaista. Partio yritti pysäyttää autoa hälytysvalot ja -äänet päällä, mutta kuski jatkoi ajoaan.

Kun tehtävään liittyi toinen poliisipartio, kuljettaja saatiin lopulta pysähtymään. Kuljettaja puhalsi poliisin alkometriin yli törkeän rattijuopumuksen rajan ja hänet tuotiin poliisivankilaan kiinniotettuna. Asiaa tutkitaan törkeänä rattijuopumuksena, liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja haitantekona virkamiehelle.