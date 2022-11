"Kun tulin kotiin koulusta, meidän rapussa nukkui joku mies" – alkoholismin karuus väritti räppäri Ege Zulun lapsuutta

Räppäri Ege Zulu, oikealta nimeltään Eugene Mokulu, on tällä hetkellä vahvasti Itä-Helsingin näkyvät kasvot. 22-vuotias artisti ponnistaa Roihuvuoresta, jossa hän on ikänsä asunut ja viihtyy yhä. Syksyllä räppäri julkaisi debyyttialbuminsa Oi maamme Helsinki, jonka inspiraationa on niin nimensä mukaisesti vahvasti inspiroinut helsinkiläisyys.