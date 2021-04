Raportti: Lähes kaikki julkisen sosiaalisen median vihapuheesta löytyy Ylilaudalta

– Eräs kiinnostava huomio on, että tietyt sivustot, joita pidetään merkittävinä vihapuheen osalta, ovat kieltäneet automaattisen datan keräyksen, sanoo toimitusjohtaja Mari-Sanna Paukkeri selvityksen toteuttaneesta Utopia Analyticsistä.

– Yksi tutkimuksen tulos on, että vihapuhetta on. 1,8 prosenttia kaikista viesteistä on kohtuullisen iso osuus, Paukkeri sanoo.