Rap-artisti Iggy Azalea paljastaa tekevänsä paljon rahaa OnlyFansilla – tällaista sisältöä hän tekee

Azalea käyttää OnlyFansia julkaistaakseen tähän mennessä isoimman projektinsa, joka kulkee nimellä Hotter Than Hell. Azalean Instagram-videon mukaan kyseessä on vuoden mittainen tuotos, joka sisältää valokuvia, visuaalista taidetta, videoita, oheistuotteita ja kaikenlaista esteettisesti miellyttävää.

View this post on Instagram

Azalean mielestä OnlyFansin avulla hän saa omistusoikeuden omaan kehoonsa ilman kompromisseja. Hänellä ei ole ongelmaa olla seksuaalinen, kunhan hänellä on kontrolli kaikesta ja hän tuntee, että sillä on taiteellista merkitystä. Lisäksi hänen mielestään moni alusta on niin sensuroitu, että on perusteltua käyttää OnlyFansia.