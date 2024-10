Unssi-hieho on kuollut, karhu söi

Kortesalmi kertoo nyt, että Unssi on löytynyt. Sen ruhon jäänteet löytyivät parin kilometrin päästä katoamispaikasta. Hiehon oli löytänyt metsästyskoira.

Unssi oli toista maata

Hieho on nuori lehmä, joka ei ole vielä poikinut eli saanut vasikkaa. Yleensä nuoretkin lehmät ovat melko lempeitä eläimiä, mutta Unssi oli toista maata.

– Kollegoiden ja eläinlääkärin kanssa kun on keskusteltu, on tultu siihen tulokseen, että sillä oli jokin luonnevika. Eli se on ollut luonteeltaankin aggressiivinen ja kun sitä ei ollut käsitelty oikein eikä se ollut tottunut ihmiseen [se käyttäytyi niin]. Kun se karkasi aidasta, se ei edes tiennyt, missä sen koti oli. Eli totta kai se alkoi itseään puolustaa.