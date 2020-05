Ranskassa ylittyi 27 000 koronavirukseen kuolleen raja

Ranskan terveysviranomaiset kertoivat keskiviikkona, että maassa on nyt kuollut 27 074 ihmistä koronavirukseen. Viranomaisten mukaan uusia kuolleita on 98. Luvussa on laskua merkittävästi, sillä eilen kuolleita oli 348. Terveysministeriön edustajat kertoivat, ettei uusien kuolleiden luvussa ole mukana keskiviikon osalta hoitokodeissa kuolleita.