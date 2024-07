Ranskassa ratkaiseva päivä parlamenttivaaleissa – 30 000 poliisia turvaamaan äänestystä

Laitaoikeistolle povataan historiallista voittoa

Macronin keskustalaisen vaaliliiton povattiin saavan 118–148 paikkaa, mikä on huomattava pudotus väistyvän kansalliskokouksen 250 paikasta. Macronin odotetaan kuitenkin pysyvän virassaan huhtikuussa 2027 pidettäviin presidentinvaaleihin asti.

Jännitteet kasvavat

Ranskan sisäministerin Gerald Darmaninin mukaan yli 50 ehdokasta ja aktivistia on joutunut pahoinpitelyn kohteeksi vaalikampanjan aikana.

– Tämä kampanja on lyhyt, ja silti meillä on jo 51 ehdokasta, varajäsentä ja aktivistia, joiden kimppuun on käyty fyysisesti käsiksi, Darmanin sanoi BFMTV:lle perjantaina.