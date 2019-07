Ranskan ympäristöministeri eroaa hummeriskandaalin vuoksi – väitetään törsänneen julkisia varoja muun muassa kultaiseen hiustenkuivaajaan

Ero johtuu niin sanotusta hummeri-illallisskandaalista, jonka vuoksi de Rugy on päätynyt kovan kritiikin kohteeksi.

De Rugya on syytetty siitä, että hän on järjestänyt ylellisiä illallisia ystävilleen julkisilla rahoilla. De Rugy on kertonut kestityksien olleen työhön liittyviä ja kuvaillut niitä "epävirallisiksi työillallisiksi".