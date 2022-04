Ranskan tuleva presidentti selviää sunnuntaina – samalla valitaan myös EU:n uusi johtaja: "Suomellekin hirveän tärkeää"

Soro-Pesonen pitää Le Penin mahdollisuuksia voittaa vaalit epätodennäköisinä, vaikka Le Pen on saanut kasvatettua kannatustaan. Macronia on ollut helppo kritisoida hänen ollessaan istuva presidentti koronapandemian ja Ukrainan sodan vallitessa.

"EU:lle valitaan uutta johtajaa"

Ranskan asema Euroopan Unionissa on kasvanut erityisesti Angela Merkelin jäätyä pois Saksan liittokanslerin paikalta.

– Macron on noussut Merkelin poistumisen jälkeen itseoikeutetuksi EU:n johtajaksi. Hän on keskeisin ja tärkein EU:n päättäjä tänä päivänä. Ranskan asema on aivan kiistaton myöskin agendan asettajana, Soro-Pesonen kertoo.