Puolueen Venäjä-myönteinen menneisyys ja 28-vuotias pääministeri: Tältä laitaoikeiston johtama Ranska voisi näyttää

"Edistävät hyvin kansallismielistä Ranskaa"

– Macron on pyrkinyt uusliberaalilla talouspolitiikalla uudistamaan Ranskaa. Yksi keskeinen muutos oli vuoden 2022 eläkereformi. Siitä eteenpäin Macronin puolueen suosio on laskenut, Särkkä sanoo.

Ranskassa on myös ongelmia, jotka ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana, Särkkä sanoo. Yksi näistä on rikollisuus, jota Ranskassa riittää.

– Kansallinen liittouma on ollut Venäjä-mielisempi. Marine Le Pen on edistänyt kahdenvälisiä suhteita Venäjään eli kyllä tämä laittaa ison kysymysmerkin ranskalaiselle ulkopolitiikalle tulevaisuudessa, Särkkä arvioi.

"Bardella on ykköskandidaatti"

– Bardella on se ykköskandidaatti. Hän on nuori mies, lähiöiden kasvatti, mikä on jollain tapaa paradoksaalista. Hän on nähnyt hyvin läheltä, mitä ghettoutuminen voi tarkoittaa. Hän on tietyllä tapaa ollut hyväosainen tässä kaikessa. Hän on käynyt yksityiskoulua ja pystynyt nousemaan ongelmien yläpuolelle, Särkkä sanoo.