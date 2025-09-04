Ranskan naisilla karu kohtalo MM-nyrkkeilyn sukupuolitestien takia

Ranskan naisten nyrkkeilymaajoukkue ei pysty osallistumaan lajin MM-kilpailuihin, sillä nyrkkeilijöiden sukupuolitestien tuloksia ei toimitettu kisajärjestäjille ajoissa.
Kansainvälinen lajiliitto World Boxing ilmoitti elokuussa, että Liverpoolin MM-kisojen naisten sarjoihin osallistuvien urheilijoiden on tehtävä pakollinen geneettinen sukupuolitesti. Viisi ranskalaisnyrkkeilijää testattiin Englannissa, sillä testin tekeminen on kiellettyä Ranskassa.
Ranskan nyrkkeilyliitto FFBoxe oli päätöksestä tyrmistynyt, sillä liiton mukaan World Boxing oli luvannut testitulosten valmistuvan ajallaan. Kansainvälinen liitto piti tiukasti kiinni asettamistaan aikarajoista.
– World Boxingin antamista takuista huolimatta heidän suosittelemansa laboratorio ei pystynyt toimittamaan tuloksia ajoissa, FFBoxe kertoi.
Nyrkkeilyn MM-kisat alkoivat Liverpoolissa torstaina.