Kohunyrkkeilijä Imane Khelif valittanut pakollisesta testistä

Sukupuolikiistan keskiössä jo pitkään ollut algerialaisnyrkkeilijä Imane Khelif teki valituksen Urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen (CAS).
Valitus koskee Kansainvälisen lajiliiton World Boxingin tekemää sääntöä pakollisista sukupuolitesteistä, jotka urheilijoiden tulee tehdä todistaakseen kelpoisuutensa liiton hallinnoimiin kisoihin.
Viime vuonna Pariisin olympialaisten aikana Khelifin ja Taiwanin Lin Yu-tingin osallistuminen naisten sarjoihin kyseenalaistettiin. Lin on ilmoittautunut kilpailemaan tällä viikolla alkavissa MM-kisoissa.
Viime kuussa Khelifin entinen manageri ilmoitti, että Khelif laittaa nyrkkeilyuransa tauolle. Khelif kiisti kuitenkin väitteen uransa keskeyttämisestä ja syytti entistä edustajaansa luottamuksen pettämisestä.
– Haluan tehdä selväksi, että väitteet eivät pidä paikkaansa. Se henkilö ei edusta minua enää millään tavalla, Khelif kirjoitti Facebookissa.