Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy todettiin syylliseksi rikolliseen salaliittoon. Hänet vapautettiin muista korruptio-oikeudenkäynnin syytteistä.

Ranskassa Pariisin tuomioistuin on todennut maan entisen presidentin Nicolas Sarkozyn syylliseksi rikolliseen salaliittoon oikeudenkäynnissä, jossa häntä syytettiin miljoonien eurojen laittomaan rahoituksen vastaanottamisesta Libyan edesmenneeltä johtajalta Muammar Gaddafilta presidentinvaalikampanjaansa varten vuonna 2007.

Ex-presidentin tuomiosta kertoo uutistoimisto Reuters.

Sopimus Gaddafin kanssa

Sarkozy vapautettiin muista syytteistä, kuten passiivisesta korruptiosta.

70-vuotias Sarkozy on ollut oikeudessa tammikuusta lähtien syytettynä julkisten varojen kavalluksen peittelystä, passiivisesta korruptiosta, laittomasta kampanjarahoituksesta sekä salaliitosta rikoksen tekemiseksi.

Sarkozya syytettiin siitä, että hän olisi tehnyt sopimuksen Gaddafin kanssa vuonna 2005 toimiessaan Ranskan sisäministerinä. Syytösten mukaan hän hankki kampanjarahoitusta vastineeksi Libyan hallituksen tukemisesta kansainvälisellä näyttämöllä.

Sarkozy ja hänen vaimonsa Carla Bruni-Sarkozy saapuivat oikeustalolle Pariisissa.AOP

Nicolas Sarkozy toimi Ranskan presidenttinä vuosina 2007–2012.

Hän on toistuvasti kiistänyt syyllisyytensä ja sanonut, että tapaus on poliittisesti motivoitunut.

Tuomio luetaan kuitenkin vasta myöhemmin, kertoo AFP.