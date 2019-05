Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy joutumassa oikeuteen laittomasta vaalirahoituksesta – käytti hämäyksenä valelaskuja

Syyttäjien mukaan Sarkozy käytti epäonnistuneeseen presidentinvaalikampanjaansa 43 miljoonaa euroa vuonna 2012, kun lain sallima maksimisumma Ranskassa on 22,5 miljoonaa. Heidän mukaansa Sarkozy käytti sumutuksessaan valelaskuja.

Sarkozy on syyttänyt rahoitusrikoksesta pr-firma Bygmalionin johtoa, joka on myös syytteessä. Puolustuksen mukaan Sarkozy on jo maksanut sakot enimmäissumman ylityksestä.