Toistaiseksi on epäselvää, kuinka pitkään Sarkozy joutuu olemaan kalterien takana. Vankilatuomio tuli vuoden 2007 vaalirahoituskuviosta, joka kytkeytyi Libyaan.

Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy joutuu vankilaan tiistaina. Hänen on määrä saapua tuolloin Pariisin La Sante -vankilaan.

Vuosina 2007–2012 Ranskaa johtanut Sarkozy tuomittiin syyskuussa viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio liittyy hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitukseen.

Oikeus totesi Sarkozyn määränneen avustajiaan ottamaan yhteyttä libyalaisviranomaisiin mahdollisen vaalirahoituksen saamiseksi Libyan silloiselta diktaattorilta, sittemmin kuolleelta Muammar Gaddafilta.

Oikeuden mukaan todisteita ei kuitenkaan ollut siitä, että Sarkozyn vaalikampanja olisi lopulta saanut kaavaillun rahoituksen Libyasta, kertoi BBC tuolloin. Sarkozyn todettiin syyllistyneen salaliittoon.

– Jos he välttämättä haluavat, että nukun vankilassa, niin sitten nukun vankilassa. Pääni pidän silti uljaasti pystyssä, Sarkozy sanoi syyskuun lopun tuomionsa jälkeen.

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka pitkään Sarkozy joutuu olemaan kalterien takana. Hän on valittanut tuomiostaan, ja hänen asianajajiensa odotetaan vaativan Sarkozyn vapauttamista käsittelyn ajaksi.

Sarkozy on ensimmäinen vankilaan tuomittu EU-maan entinen johtaja. Hän on myös ensimmäinen vankilatuomion saanut ranskalainen entinen valtionpäämies sitten Philippe Petainin, joka johti natsi-Saksan miehitysjoukkojen kanssa veljeillyttä Vichyn hallintoa toisessa maailmansodassa.

Vankilan henkilökunnan jäsen arvioi uutistoimisto AFP:lle, että Sarkozya todennäköisesti pidetään yhdessä vankilan eristysselleistä, jotta hänen ei täydy olla tekemisissä muiden vankien kanssa. Näin vältyttäisiin myös siltä, että muut vangit ottaisivat Sarkozysta kuvia salakuljetetuilla kännyköillään, nimettömänä pysytellyt lähde kertoi.