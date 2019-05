Ranskalaisturistien katoaminen vappuna johti kansainväliseen erikoisjoukkojen operaatioon – kaksi sotilasta sai surmansa panttivankien yöllisessä vapautuksessa

Ranskalaisturistit olivat vierailemassa Pendjarin kansallispuistossa Burkina Fason naapurimaa Beninissä, kun he katosivat vappuna. Kaikki viittaa siihen, että heidät kuljetettiin Beninistä sieppauksen jälkeen Burkina Fasoon, missä islamistiset terroriryhmät ovat lisänneet hyökkäyksiään viime kuukausina.

Ranskalla tuhansia sotilaita entisissä siirtomaissaan



Vapautetut ranskalaiset ja eteläkorealainen saapuvat Pariisin lähellä olevalle sotilaslentokentälle lauantaina. Heitä vastassa on omaisten lisäksi muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Ranskalla on entisissä siirtomaissaan Malissa, Burkina Fasossa, Nigerissä ja Tshadissa 4 500 sotilasta. Operaatio Barkhanen tarkoituksena on auttaa paikallisia sotilaita taistelussa jihadistiryhmiä vastaan. Vuoden 2013 jälkeen alueella on kuollut 24 ranskalaissotilasta.