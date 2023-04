42 sotilasta ja vapaaehtoista kuollut epäiltyjen jihadistien iskuissa Burkina Fasossa

Burkina Faso on yksi maailman köyhimmistä valtioista, ja maan hallinto on taistellut jihadisteja vastaan vuodesta 2015 lähtien. Lisäksi Burkina Fasossa tehtiin viime vuonna kaksi sotilasvallankaappausta.

Liikekannallepano määrätty

Liikekannallepanon suunnitelmista ei ole kerrottu julkisuuteen. Turvallisuuslähde on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että se sisältäisi hätätilan julistamisen alueille, jotka ovat kärsineet jihadistien iskuista.

2 miljoonaa ihmistä paennut kodeistaan

Burkina Fason hallinto on jo aiemmin ilmoittanut aikovansa rekrytoida 5 000 sotilasta lisää taistelemaan jihadisteja vastaan. Väliaikaispresidentti Traore on ilmoittanut tavoitteeksi vallata takaisin 40 prosenttia maan pinta-alasta, joka on tällä hetkellä jihadistien hallinnassa.