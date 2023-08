Ranskalaispoliiseja otettu kiinni liittyen 27-vuotiaan miehen kuolemaan

Ranskassa on otettu kiinni useita poliiseja 27-vuotiaan kuolemaan liittyen . Syyttäjä epäilee, että maan eteläosassa Marseillessa heinäkuun alussa kuollut mies sai surmansa kumiammuksesta.

Kaikkiaan Marseillessa otettiin tiistaina kuultavaksi viisi poliisia, mutta heistä kaksi oli päästetty iltaan mennessä vapaaksi. Useita siviilejä ja poliiseja on antanut todistajanlausuntoja, syyttäjät sanovat.

Yli 30 sisäistä tutkintaa

Poliiseja on epäilty myös muista väkivallanteoista. Aiemmin tänä kesänä 22-vuotiaalta mieheltä jouduttiin poistamaan osa kallosta sen jälkeen, kun joukko miehiä oli pahoinpidellyt ja ampunut häntä kumiammuksella.

Miesten oli epäilty olleen poliiseja, ja neljää Marseillen poliisia vastaan on nostettu syytteet tapauksesta. Heistä yksi on pidetty vangittuna tutkinnan ajaksi, ja miehen pidätys on herättänyt närää ranskalaispoliisien riveissä.