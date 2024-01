Ranskalaiskomissaarilta paljastus: Trump uhosi, ettei Yhdysvallat auta, jos Eurooppaan hyökätään

– Teidän on ymmärrettävä, että jos Eurooppaan hyökätään, emme ikipäivinä tule auttamaan ja tukemaan teitä, Trump sanoi Bretonin mukaan Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille Maailman talousfoorumissa Davosissa Sveitsissä.

– Ja muuten: Nato on kuollut, ja me lähdemme, me lopetamme Natossa. Ja vielä: te olette minulle velkaa 400 miljardia, koska te ette maksaneet, te saksalaiset, ette maksaneet sitä mikä teidän piti maksaa puolustuksestanne, Breton kertoi Trumpin jatkaneen.