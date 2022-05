Lintuharrastaja Matti kohtasi metsässä järkyttävän näyn: Rauhoitetun sääksen pesäpuu oli kaadettu tahallaan moottorisahalla – alueelle suunnitteilla tuulipuisto

Matti Suopajärvion ollut lintuharrastaja yli 30 vuotta. Hän on rengastanut petolintuja ja tarkastanut pesiä. Nyt tuhottu pesä on ollut käytössä Suopajärven tietojen mukaan ainakin vuodesta 2013, jolloin hän itse rengasti pesän poikaset.

– Huomasin, että se on sahattu poikki. En ole niin metsätalouteen perehtynyt, mutta kyllä jäljestä erotan, että se on moottorisahalla sahattu.

Todennäköisesti tahallinen teko

Suopajärvi kuvailee, että kaadettu puu erottui maisemasta selkeästi. Pesäpuu näkyi hyvin tielle, koska se oli ainoa suurempi puu mäellä, jolla seisoi. Suopajärvi on varma, että puun kaatanut henkilö on nähnyt pesän ja kaatanut puun siitä huolimatta.

– Pesä on sellainen iso rytöläjä siellä päällä. Taatusti on täytynyt sieltä tieltä nähdä, että latvassa on pesä.