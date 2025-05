Netanjahu syyttää Ranskaa ja Britanniaa Hamasin rohkaisemisesta: "Luulevat edistävänsä rauhaa"

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu syytti torstaina Ranskan, Britannian ja Kanadan valtiojohtoa äärijärjestö Hamasin rohkaisemisesta.

Maat olivat tuominneet Israelin sotilastoimien laajentamisen Gazassa.

– He haluavat, että Israel vetäytyy ja hyväksyy sen, että Hamasin massamurhaajien armeija selviää, kokoaa itsensä uudelleen ja toistaa lokakuun 7. päivän joukkomurhan, Benjamin Netanjahu sanoi videoviestissään.

– He luulevat edistävänsä rauhaa. Sitä he eivät tee. He rohkaisevat Hamasia jatkamaan taisteluaan loputtomiin, pääministeri jatkoi.

Valkoinen talo puolestaan kertoi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin keskustelleen puhelimitse Netanjahun kanssa torstaina. Valkoisen talon lehdistösihteerin Karoline Leavittin mukaan kaksikko keskusteli Washingtonissa keskiviikkona tapahtuneesta kahden Israelin lähetystötyöntekijän surmasta sekä Iranin ydinneuvotteluista.

Leavitt sanoi Trumpin uskovan, että neuvottelut voivat päättyä joko positiiviseen diplomaattiseen ratkaisuun tai "hyvin negatiivisella tavalla Iranin suhteen".

Neuvottelujen on määrä jatkua perjantaina Roomassa.

Lue myös: