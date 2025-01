Israelin valtiovarainministeri tyrmäsi Gazan tulitaukosopimuksen

Israelin valtiovarainministeri kritisoi Gazan tulitaukosopimusta, jonka Israel teki äärijärjestö Hamasin kanssa keskiviikkona.

Äärioikeistolaisena pidetty valtiovarainministeri Bezalel Smotrich sanoi, että tulitaukosopimus on vaarallinen Israelin turvallisuudelle.

Israelin hallitus keskustelee sopimuksesta torstaina. Tulitauon on määrä astua voimaan sunnuntaina. Israelin hallituksessa tiedetään olevan ministereitä, jotka vastustavat minkäänlaista sopimusta Hamasin kanssa.

Israelin presidentti Isaac Herzog sanoi aiemmin tv-puheessa, että sopimus oli oikea ratkaisu panttivankien saamiseksi kotiin.

– Tämä on oikea ratkaisu. Tämä on tärkeä ratkaisu. Tämä on tarpeellinen ratkaisu. Ei ole suurempaa moraalista, inhimillistä, juutalaista tai israelilaista velvollisuutta kuin tuoda poikamme ja tyttäremme takaisin, Herzog sanoi.