Ranska poistaa sairausvakuutuskorvaukset homeopaattisilta tuotteilta

Miljoonien korvaukset



Homeopatia on uskomushoito, jossa tauteja hoidetaan antamalla potilaalle pieniä määriä laimennettuja lääkeaineita. Tutkimuksissa niiden teho on vertautunut lumelääkkeisiin. Ranskan lisäksi homeopatia on suosittua myös Saksassa, jossa on 7 000 rekisteröityä homeopaattia.