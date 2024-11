Hampaita suojaava fluori pois vedestä, rokotteista autismia: Hurjien väitteiden Kennedyn valinta terveysministeriksi kuohuttaa asiantuntijoita

Kennedyn nimitysehdotus terveysministeriön johtoon on herättänyt vastustusta kansanterveyden asiantuntijoiden keskuudessa.

Hän on kuitenkin omaksunut myös kannanottoja, joilla on kansan tuki: hän on tarkastellut elintarvikelisäaineiden käyttöä ja vaatinut suurten lääkeyhtiöiden vallan rajoittamista.